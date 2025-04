Tragedia della funivia Faito, ecco le vittime

Da circa 8 anni quella funivia era la sua seconda casa. Carmine Parlato aveva scelto di lavorare lontano dal caos della città, ad alta quota, circondato solo da bellezza e aria pulita, dopo anni trascorsi come autista di autobus, sempre nell'Eav, Ente autonomo Volturno. La sua era una passione che ogni giorno cercava di trasmettere a turisti e visitatori. Ripeteva: "Tenete lo sguardo dritto, guardate la bellezza e non lasciatevi prendere dal vuoto", hanno ricordato i colleghi. Per ore sua moglie è rimasta ai piedi della montagna, in attesa di una buona notizia, prima di sapere che il suo Carmine era morto facendo quello che più amava fare. Con il macchinista, in cabina, c'erano 4 turisti: una coppia di origine israeliana e una britannica. Tre sono morti, l'unica identificata è Elaine Margaret Wnn di 58 anni. Una quarta persona è rimasta ferita ed è ricoverata in gravi condizioni. La prognosi è riservata.