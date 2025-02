Tragedia del Natisone, gli audio delle richieste d'aiuto dei tre giovani inghiottiti dal fiume

E' il 31 maggio, l'acqua del Natisone in piena continua a salire: Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, 20, 23 e 25 anni, sono intrappolati in mezzo al fiume. "L'acqua sta crescendo, non abbiamo molto tempo, la prego", è l'audio delle tre disperate richieste di aiuto agli atti dell'inchiesta della Procura di Udine che vede indagate - per la morte di quei ragazzi - quattro persone: tre vigili del fuoco e l'operatore del 112. Sono minuti concitati.