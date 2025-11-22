Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
a Sant'Anastasia (Napoli)

Tragedia al circo, l'intervento dei carabinieri

Uno stuntman cileno di 26 anni è morto in uno scontro con altri due motociclisti durante uno spettacolo acrobatico sotto il tendone dell'Imperial Royal Circus di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli

22 Nov 2025 - 08:48
02:29 
video evidenza
circo