Torre dei Conti, "non allargate la zona rossa"

Vivere in mezzo ai cantieri con le strade chiuse e il rischio di altri cedimenti. È il timore di chi abita e lavora nella zona di Roma attorno alla Torre dei Conti, l’edificio medievale parzialmente crollato il 3 novembre provocando la morte dell’operaio Octav Stroici, 66 anni. Sono in tanti a chiedere di non ritrovarsi per troppo tempo in un'area transennata. E con la preoccupazione che la zona rossa - ossia quella che per motivi di sicurezza è interdetta al passaggio dei pedoni e dei vicoli - possa essere allargata. L’inchiesta della procura di Roma, che ipotizza i reati di disastro, lesioni e omicidio colposi, punta ad accertare le cause dei crolli (almeno tre) e a individuare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore sarà svolto un nuovo sopralluogo dei tecnici: la priorità è la messa in sicurezza della torre. Che residenti, ristoratori, albergatori e negozianti si augurano avvenga al più presto.