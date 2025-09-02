Torna la social card, 500 euro per la spesa delle famiglie povere

La carta "Dedicata a te""per i nuclei con un Isee inferiore ai 15mila euro. Si può utilizzare solo per l'acquisto di beni alimentaridi Silvia Longo
A partire da lunedì prossimo, 8 settembre torna la social card “Dedicata a te”: la misura di sostegno voluta dal governo un paio di anni fa e pensata per aiutare le famiglie in difficoltà. Si tratta di 500 euro destinati all'acquisto di beni alimentari di prima necessità per i nuclei con un Isee non superiore ai 15mila euro. Le famiglie poi non devono percepire altre misure di inclusione o sostegno al reddito come l’assegno di inclusione, il reddito di cittadinanza , la carta acquisti, che siano di carattere nazionale, regionale o comunale o beneficiare di prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale.
