DISPONIBILE DAll'8 SETTEMBRE

Torna la social card, 500 euro per la spesa delle famiglie povere

La carta "Dedicata a te""per i nuclei con un Isee inferiore ai 15mila euro. Si può utilizzare solo per l'acquisto di beni alimentari

di Silvia Longo
02 Set 2025 - 13:10
A partire da lunedì prossimo, 8 settembre torna la social card “Dedicata a te”: la misura di sostegno voluta dal governo un paio di anni fa e pensata per aiutare le famiglie in difficoltà. Si tratta di 500 euro destinati all'acquisto di beni alimentari di prima necessità per i nuclei con un Isee non superiore ai 15mila euro.  Le famiglie poi non devono percepire altre misure di inclusione o sostegno al reddito come l’assegno di inclusione, il reddito di cittadinanza , la carta acquisti, che siano  di carattere nazionale, regionale o comunale o beneficiare di prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale.

