Il maltempo è e sarà protagonista in questo week end. Piogge, temporali e neve, da Nord a Sud, tanto da far scattare l'allerta arancione in quattro Regioni. Intensi i rovesci che colpiranno le coste toscane, parte della Sardegna e - ancora una volta - la Sicilia, già interessata dalla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, in particolare nell'area messinese.