Torino, uomo ucciso a coltellate: caccia al killer

Chi ha ucciso con tredici coltellate, nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì a Collegno, paese alle porte di Torino, Marco Veronese, 39 anni, potrebbe avere le ore contate. Padre di tre figli, la vittima faceva l'installatore di videocamere e antifurto e proprio quelle stesse telecamere oggi potrebbero consegnare ai carabinieri l'identità del suo assassino che lo ha colpito alle spalle con un cappuccio calato sul volto. Un agguato in piena regola. Il killer subito fuggito via secondo chi indaga avrebbe agito spinto da un forte rancore, come se si trattasse di una vendetta per ragioni al momento non ancora chiare.