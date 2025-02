Maria Filippa Di Prima ha 80 anni ma con il kimono addosso non li dimostra affatto. Lei è la signora torinese dell’Aikido: "Mi sono avvicinata questa disciplina nel 1972 per un esaurimento nervoso. Avevo mio zio che mi ha detto vieni con me. Ci sono andata. Botte da orbi, ero sempre per terra" racconta lei, che insieme al marito Renato Visentin insegna ancora.