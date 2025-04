Torino, incendio del giaciglio di un senzatetto: "Se non mi svegliavo morivo"

"Venerdì sera, erano circa le 11, io stavo dormendo e sento del calore. Fortunatamente mi sono svegliato e c'erano le fiamme che cominciavano..." Tra quelle fiamme poteva esserci lui, Paolo Scotellaro, 63 anni, dei quali gli ultimi due vissuti da "senza tetto", cercando un giaciglio di fortuna come questo in Piazza Risorgimento a Torino per trascorrere la notte.