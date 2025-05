Torino, colleziona 21 multe con il T-Red andato in pensione

Federico Bacci, imprenditore torinese, si batte dal 2019 contro 21 multe per una svolta vietata rilevata dal T-Red sull'incrocio più tartassato della città. “Passavo col verde, ma nella corsia sbagliata, senza pericolo”, spiega. Le sanzioni, tutte identiche e prese in sei mesi, ammontano a oltre 12mila euro. Oggi però il nuovo Codice della strada vieta di sanzionare infrazioni simili senza pattuglia: “Ora da 14mila multe l’anno si è scesi a 200 in tre mesi”, denuncia Bacci, ancora in attesa di risposte dal Comune di Torino.