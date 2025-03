Torino, bus turistico cade nel Po, morto l'autista

Un autobus turistico a Torino è finito nel fiume Po dopo aver sfondato un parapetto durante una manovra in retromarcia. Il conducente, Nicola Di Carlo, 64 anni, è morto poco dopo l'incidente, nonostante i tentativi di rianimazione. Tre donne che erano sulla traiettoria del bus sono rimaste ferite, ma non gravemente. Se il bus avesse avuto a bordo i bambini di una scuola elementare di Milano, che doveva recuperare dopo una visita al Museo Egizio, il bilancio sarebbe stato molto più grave. Si indaga sulle cause dell'incidente