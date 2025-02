Torino, beffa ai consiglieri comunali in visita al centro sociale Askatasuna

Momenti di tensione a Torino, al centro sociale Askatasuna, occupato da 25 anni. I consiglieri comunali giunti lì per un sopralluogo, sono stati accolti con scherni, fischi e costretti a calpestare una passerella fatta di foto di politici come Giorgia Meloni e Matteo Salvini che indossano maschere da clown. L'accesso all'edificio è stato impedito, e solo i tecnici comunali sono potuti entrare, documentando la presenza di letti, brandine e scrivanie che indicano che il centro è ancora attivo. “Ci siamo sentiti toccati e violentati nel non poter entrare liberamente ed essere stati obbligati a calpestare dei nostri colleghi. Questo non è ammissibile in un paese democratico. Loro si definiscono democratici ma di cosa?” si domanda Ferrante De Benedictis, Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia.