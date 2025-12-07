Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
SCAPPATO ANCHE DA OPERA

Toma Taulant, l'evaso che beffa l'Europa

L'uomo era già evaso da Parma, Terni e dalle carceri del"Belgio"

07 Dic 2025 - 19:21
01:33 

Il detenuto 41enne  di origini albanesi, con fine pena fissato a ottobre 2048, è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera nel più
classico dei modi: segando le sbarre della finestra e calandosi con delle lenzuola.

video evidenza
opera
video-denuncia