Toma Taulant, l'evaso che beffa l'Europa

L'uomo era già evaso da Parma, Terni e dalle carceri del"Belgio"
Il detenuto 41enne di origini albanesi, con fine pena fissato a ottobre 2048, è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera nel più
classico dei modi: segando le sbarre della finestra e calandosi con delle lenzuola.
