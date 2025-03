Tir blocca auto contromano, la camionista: "Nel momento giusto al posto giusto"

"Ritengo di essere stata fortunata, di essere nel momento giusto al posto giusto". Una camionista, Sara, 36 anni, originaria di Fonzaso, in provincia di Belluno, ha evitato una tragedia. Quando ha visto un'auto arrivare in contromano sulla statale Valsugana ha fermato il suo camion e lo ha messo di traverso creando una barriera. Grazie alla manovra di Sara il pericolo si è risolto in pochi minuti e le auto dietro il Tir non hanno probabilmente nemmeno avuto il tempo di rendersi conto di quanto stava accadendo. Sono bastati pochi secondi all'automobilista incauta per capire di essere stata salvata.