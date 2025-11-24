Logo Tgcom24
Cronaca
salva prova del 20 novembre

Test di medicina, valido per tutti tranne che per i furbetti

Puniti"quelli che hanno fatto circolare sui social alcune foto durante lo svolgimento della prova che si è tenuta lo scorso 20 novembre per i 55mila aspiranti medici

di Paola Miglio
24 Nov 2025 - 13:28
01:33 

Resta valido il test di medicina tranne che per i furbetti, quelli che hanno fatto circolare sui social alcune foto durante lo svolgimento della prova che si è tenuta lo scorso 20 novembre per i 55mila aspiranti medici. Il primo appello dopo il semestre 'aperto', il nuovo metodo di accesso alla laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria - non avrà alcun rischio di annullamento generalizzato. 

