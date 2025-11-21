Test di accesso a Medicina, sui social le foto delle prove

C'è chi ammette con rammarico di aver copiato solo a metà. Chi se ne vanta. E chi ha persino postato le foto dei test scattate in aula. Finiscono sui social le irregolarità durante la prova di accesso alla facoltà di Medicina, tutte documentate online. Che qualcosa fosse andato storto nella gestione del primo appello d'esame del nuovo semestre filtro delle professioni sanitarie era già evidente a sessione ancora in corso. Perché negli stessi orari in cui gli aspiranti medici sarebbero stati chini sui banchi per rispondere ai quesiti di biologia, chimica e fisica, in rete erano diventate già virali le foto dei quiz con tanto di codice identificativo. Fogli che poi sarebbero stati consegnati a fine esame e quindi prova tangibile del fatto che l'immagine poteva essere stata catturata solo durante lo svolgimento dei test. Nonostante fosse vietato l'uso dei telefonini, requisiti all'ingresso.