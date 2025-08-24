Terremoto Centro-Italia, il commissario Castelli a Tgcom24: "Stentiamo ancora a credere la portata"

Il commissario ha riconosciuto che "sono attualmente fuori casa ancora 10.000 nuclei familiari, 6.000 nelle Marche, sicuramente ancora troppi", ma ha sottolineato i progressi ad Amatrice: "Negli ultimi 2 anni e mezzo ci siamo dovuti occupare ancora della rimozione delle macerie perché, ahimè, io le avevo trovate ancora lì. Oggi possiamo dire che la ricostruzione pubblica ad Amatrice ha finalmente segnato l'avvio del nuovo comune, della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, del Museo Cola Filotesio".