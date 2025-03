Terremoto Campi Flegrei, le voci degli sfollati

Dopo la scossa dell'altra notte nell'area dei Campi Flegrei, gli sfollati non sono più rientrati nelle loro case se non per 15 minuti, accompagnati dai vigli del fuoco. Sperano di poter riavere le loro case. Ma il bisogno più grande di chi ormai da troppo tempo convive con il bradisismo è quello di sentirsi al sicuro. Una certezza che non può essere garantita a chi abita in quest'area.