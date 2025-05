Terremoto ai Campi Flegrei, forti scosse

La prima scossa di magnitudo 4.4 alle 12:07 con epicentro a largo del mare di Pozzuoli. La terra trema per 20 secondi sembrati interminabili. Per la prima volta si registra una scossa così forte di giorno mentre gli alunni sono a scuola. E così mentre la gente si riversa per strada, alcuni edifici scolastici vengono evacuati, soprattutto quelli degli istituti nell'area dei Campi Flegrei. Gli studenti della Federico II escono dall'università. I genitori corrono a prendere i figli. Anche 500 alunni di una scuola dell'isola di Procida vengono portati in cortile. Alle 12:22 si registra un'altra scossa di magnitudo 3.5. A Pozzuoli la gente è già per strada. Prima delle 15 una scossa di magnitudo 3.3, mentre lo sciame sismico è ancora in corso.