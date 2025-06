Terracina, scandalo bagnini assunti senza esperienza

Un tesserino, rilasciato dalla Federazione di Nuoto, che parla chiaramente di requisiti professionali per la sorveglianza dei bagnanti. Corsi intensi, da circa due mesi. Questo serve per diventare bagnino.

Peccato, però, che non vada sempre così. Nel litorale di Terracina, in provincia di Latina, e' venuto alla luce un contrabbando di brevetti, su cui adesso sta indagando la procura.