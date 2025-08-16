Terracina, auto pirata investe tre giovani: morto un 16enne

A finire in manette un quarantanovenne di Cassino con precedenti di polizia. Dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorsodi Alessio Campana
Un'altra giovane vittima sulle strade italiane, stavolta di sedici anni. Un ragazzo, Federico Salvagni, travolto e ucciso da un'auto che poi si è data alla fuga. È accaduto a Terracina, una delle località marine più gettonate del basso Lazio, nella notte di Ferragosto. Il pirata della strada, poi rintracciato dalle forze dell'ordine, ha falciato anche il fratello gemello della vittima e un amico che era con loro. I due non hanno riportato gravi conseguenze. A finire in manette un quarantanovenne di Cassino con precedenti di polizia. Dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.
