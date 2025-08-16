Terracina, auto pirata investe tre giovani: morto un 16enne

Un'altra giovane vittima sulle strade italiane, stavolta di sedici anni. Un ragazzo, Federico Salvagni, travolto e ucciso da un'auto che poi si è data alla fuga. È accaduto a Terracina, una delle località marine più gettonate del basso Lazio, nella notte di Ferragosto. Il pirata della strada, poi rintracciato dalle forze dell'ordine, ha falciato anche il fratello gemello della vittima e un amico che era con loro. I due non hanno riportato gravi conseguenze. A finire in manette un quarantanovenne di Cassino con precedenti di polizia. Dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.