Teramo, il puppy player trovato morto in casa

"Tra la tensione e il controllo, esiste un equilibrio sottile, un viaggio nelle parti più oscure e intime di sé. Non tutti comprendono, ma chi sa vedere oltre le apparenze trova una bellezza cruda, intensa". Scriveva così nella sua pagina Instagram Leonardo Di Loreto, il 27enne di Roseto degli Abruzzi (Teramo), trovato morto in casa davanti al pc. Il giovane, come lo presentava sui canali social l'associazione di cui era segretario, "porta con orgoglio una prospettiva diversa e innovativa all’interno del gruppo". "Si identifica come Puppy Player, - si legge ancora, - una parte importante della sua identità che rappresenta libertà, autenticità e connessione. Il suo impegno si concentra sulla divulgazione delle sessualità non convenzionali, abbattendo pregiudizi e creando spazi dove tutti possano sentirsi accolti e liberi di esprimersi. Crede che parlare di queste tematiche sia fondamentale per costruire una società più consapevole e inclusiva.. Essere un Puppy Player in un contesto come questo è qualcosa di nuovo e forse inaspettato, ma lui è qui per dimostrare che ogni identità, anche la più unica, può portare valore e ispirazione". Così Leonardo Di Loreto divulgava tramite canali social e incontri in presenza la pratica erotica non convenzionale del quale era esperto e che definiva una "straordinaria espressione di libertà, connessione e divertimento".