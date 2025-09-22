Logo Tgcom24
Tempio Pausania, Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo

Otto anni di reclusione per il figlio di Beppe (fondatore del M5s), Capitta e Lauria. Per Corsiglia 6 anni e 6 mesi

di Emanuela Vernetti
22 Set 2025 - 23:25
01:43 

Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe (fondatore del M5s), Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Si chiude così con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo di primo grado per lo stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Nessuno dei quattro era in aula. Assente anche la principale accusatrice, la studentessa italo-norvegese all'epoca 19enne.

