Telefono Amico, in estate aumentano le richieste di aiuto

Ogni giorno, i volontari di Telefono Amico, attivo in Italia dagli anni Sessanta si mettono in ascolto e donano il loro tempo per provare a colmare quel vuoto che nell'isolamento diventa paura, angoscia e che può portare a gesti estremi. A chiamare sono soprattutto persone tra i 56 e i 65 anni. Un disagio psicologico che, dati alla mano (una chiamata ogni 5 minuti, 110mila in un anno), è in aumento, soprattutto in estate.