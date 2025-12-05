Tatiana Tramacere si nascondeva nella mansarda dell'amico

Nel mistero di Tatiana anche il suo rapporto con tre giovani. A partire da Dragos, un amico ma forse anche qualche cosa di più, sono stati ripresi dalle telecamere. mentre si baciano al parco Raho di Nardò - dove Dragos lavora in un bar - e poi mentre entrano nell'abitazione del 30enne di origine rumena e dove è stata trovata ieri sera. Secondo il racconto di dragos, i due si erano visti lunedì 24 nel pomeriggio, lei avrebbe dovuto prendere l'autobus per Brescia per andare a trovare il suo ex, Mino, un carabiniere. A lui, infatti, sembrava si riferisse un pensiero che la 27enne aveva scritto sui social. Ma qualcosa o qualcuno ha fatto cambiare idea a Tatiana, la ragazza su quel pullman non è mai salita. Per la giovane Brescia è anche il luogo dove aveva iniziato l'università e aveva stretto diverse amicizie. Da capire quindi perché non ci sia andata, nonostante avesse già acquistato il biglietto del viaggio. Ai carabinieri Dragos avrebbe riferito che è stata Tatiana a chiedetegli di poter stare nella mansarda di casa sua.