Tatiana Tramacere"si nascondeva a pochi metri da casa

Dopo il ritrovamento Tatiana resta in silenzio. Lo stesso che avvolge la famiglia della 27enne scomparsa per 10 giorni a Nardò e tutta la comunità, che non sa darsi una risposta. "Rino il papà una bravissima persona, è un meccanico, è una persona squisita, quindi, non gli mancava niente" raccontano in paese. Tatiana si nascondeva a poche decine di metri da casa sua, nella mansarda del suo fidanzato Dragos Ioan Ghermescu. Perchè? Perché non dare notizie di sé incurante della disperazione della famiglia? Domanda a cui solo lei potrebbe dare una risposta. "Però, non dobbiamo crocifiggerla, perché in un primo momento tutti siamo stati col fiato sospeso, perché pensavamo che fosse morta. Adesso che è viva dobbiamo essere contenti, non dobbiamo distruggere la sua reputazione e tutto quello che c'è intorno a lei".