Tatiana Tramacere"si nascondeva a pochi metri da casa

La 27enne è stata ritrovata lo scorso giovedì nell'abitazione dell'amico Dragos Ioan Gheormescudi Michela Pagano
Dopo il ritrovamento Tatiana resta in silenzio. Lo stesso che avvolge la famiglia della 27enne scomparsa per 10 giorni a Nardò e tutta la comunità, che non sa darsi una risposta. "Rino il papà una bravissima persona, è un meccanico, è una persona squisita, quindi, non gli mancava niente" raccontano in paese. Tatiana si nascondeva a poche decine di metri da casa sua, nella mansarda del suo fidanzato Dragos Ioan Ghermescu. Perchè? Perché non dare notizie di sé incurante della disperazione della famiglia? Domanda a cui solo lei potrebbe dare una risposta. "Però, non dobbiamo crocifiggerla, perché in un primo momento tutti siamo stati col fiato sospeso, perché pensavamo che fosse morta. Adesso che è viva dobbiamo essere contenti, non dobbiamo distruggere la sua reputazione e tutto quello che c'è intorno a lei".