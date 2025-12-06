Tatiana Tramacere, inchiesta verso l'archiviazione

Una vicenda dai contorni non ancora ben definiti, sulla quale però ora gli investigatori potrebbero mettere la parola fine. Tatiana Tramacere si sarebbe allontanata volontariamente il 24 novembre: per questo l'inchiesta della Procura starebbe andando verso l'archiviazione. Nessuna ipotesi di reato, dunque, per la 27enne che avrebbe organizzato tutto da sola, chiedendo aiuto a Dragos Ioan Gheormescu, 30 anni di origini rumene, che l'ha ospitata per 10 giorni nella sua mansarda, a pochi passi dalla casa dei genitori. A lui potrebbe essere contestato il reato di false dichiarazioni rese ai carabinieri durante le ricerche.