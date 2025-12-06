Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL CASO DI NARDO'

Tatiana Tramacere, inchiesta verso l'archiviazione

Secondo gli inquirenti, la 27enne scomparsa e poi ritrovata si sarebbe allontanata volontariamente

di Michela Pagano
06 Dic 2025 - 12:48
01:31 

Una vicenda dai contorni non ancora ben definiti, sulla quale però ora gli investigatori potrebbero mettere la parola fine. Tatiana Tramacere si sarebbe allontanata volontariamente il 24 novembre: per questo l'inchiesta della Procura starebbe andando verso l'archiviazione. Nessuna ipotesi di reato, dunque, per la 27enne che avrebbe organizzato tutto da sola, chiedendo aiuto a Dragos Ioan Gheormescu, 30 anni di origini rumene, che l'ha ospitata per 10 giorni nella sua mansarda, a pochi passi dalla casa dei genitori. A lui potrebbe essere contestato il reato di false dichiarazioni rese ai carabinieri durante le ricerche.

nardo