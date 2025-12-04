LA SCOMPARSA Tatiana Tramacere, il fratello a "Mattino Cinque News": "Non è allontamento volontario"

"Io non lo so cosa sia successo, sicuramente non è un allontanamento volontario e la preoccupazione a casa è grande". A parlare è Vladimir Tramacere, il fratello di Tatiana, la 27enne scomparsa da Nardò, in provincia di Lecce, dal 24 novembre