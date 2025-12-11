Tatiana Tramacere chiede scusa

Logo Tgcom24
Cronaca
di Michela Pagano
11 Dic 2025 - 12:02
01:35 

Tatiana Tramacere rompe il silenzio e spiega i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi per dieci giorni da casa a Nardò, nel Leccese, facendo temere a tutti che fosse in pericolo. La 27enne chiede scusa e assolve Dragos, l'uomo che l’ha accolta in casa, e ribadisce che non c’è stata alcuna costrizione da parte sua. Non una ragazzata, non una fuga pianificata per aumentare i follower sui social, ma un tentativo di sfuggire alla paura di un responso medico che la terrorizza.

