Tatiana Tramacere chiede scusa

Tatiana Tramacere rompe il silenzio e spiega i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi per dieci giorni da casa a Nardò, nel Leccese, facendo temere a tutti che fosse in pericolo. La 27enne chiede scusa e assolve Dragos, l'uomo che l’ha accolta in casa, e ribadisce che non c’è stata alcuna costrizione da parte sua. Non una ragazzata, non una fuga pianificata per aumentare i follower sui social, ma un tentativo di sfuggire alla paura di un responso medico che la terrorizza.