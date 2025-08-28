Logo Tgcom24
Cronaca
Dopo la svolta di Olbia il caso Genova

Taser assolto, tracce di cocaina nel sangue dell'operaio morto

Come il 57enne sardo la morte dell'operaio ligure fermato dai carabinieri non è stata causata dalle scariche della pistola elettrica

di Emanuela Vernetti
28 Ago 2025 - 13:00
01:28 

Ci sarebbero tracce di cocaina nel sangue di Elton Bani. Sono i primi risultati degli esami tossicologici eseguiti durante l'autopsia dell'operaio 41enne morto dopo esser stato fermato con il taser a Genova il 17 agosto scorso per il quale sono indagati due carabinieri.

Quanto tempo prima, però, abbia fatto uso della droga e se questa abbia determinato il decesso, è ancora presto per dirlo ma i primi rilievi gettano nuova luce sul caso discusso dell'uso della pistola elettrica da parte delle forze dell'ordine. 

A Olbia aveva già perso la vita per arresto cardiaco Gianpaolo Demartis,  57enne colpito dallo storditore elettrico dopo aver aggredito dei passanti per strada, proprio come Bani fermato in stato di forte agitazione, che aveva reagito con calci e pugni ai militari intervenuti su richiesta dei vicini di casa. Anche qui due sono i carabinieri indagati per omicidio colposo.  

taser
operaio

