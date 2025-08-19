Taser, 5000 in dotazione in Italia. Ecco come funzionano

Ha una impugnatura, un grilletto e, spesso, anche un mirino. Assomiglia a una pistola. Ma al di là dell'aspetto estetico ha ben poco a che fare con un'arma da fuocodi Simone Cerrano
Ha una impugnatura, un grilletto e, spesso, anche un mirino. Assomiglia ad una pistola. Ma al di là dell’aspetto estetico ha ben poco a che fare con un’arma da fuoco. Il taser è un dispositivo usato dalle forze dell’ordine di moltissimi paesi del mondo per paralizzare quelle persone che sono fuori controllo e creano situazioni di pericolo.
Il dispositivo usa l’elettricità per raggiungere il suo scopo. Quando l’operatore spara, partono due elettrodi collegati tra loro da fili sottili che si conficcano nei vestiti o nella pelle del bersaglio. Il circuito si chiude e il taser inizia a trasmettere impulsi elettrici che provocano la contrazione completa e involontaria dei muscoli.
Commenti (0)