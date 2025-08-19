Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il dispositivo usa l’elettricità per raggiungere il suo scopo

Taser, 5000 in dotazione in Italia. Ecco come funzionano

Ha una impugnatura, un grilletto e, spesso, anche un mirino. Assomiglia a una pistola. Ma al di là dell'aspetto estetico ha ben poco a che fare con un'arma da fuoco

di Simone Cerrano
19 Ago 2025 - 13:19
01:28 

Ha una impugnatura, un grilletto e, spesso, anche un mirino. Assomiglia ad una pistola. Ma al di là dell’aspetto estetico ha ben poco a che fare con un’arma da fuoco. Il taser è un dispositivo usato dalle forze dell’ordine di moltissimi paesi del mondo  per paralizzare quelle persone che sono fuori controllo e creano situazioni di pericolo. 
Il dispositivo usa l’elettricità per raggiungere il suo scopo. Quando l’operatore spara, partono due elettrodi collegati tra loro da fili sottili che si conficcano nei vestiti o nella pelle del bersaglio. Il circuito si chiude e il taser inizia a trasmettere impulsi elettrici che provocano la contrazione completa e involontaria dei muscoli.

taser
polizia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri