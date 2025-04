Strage di ragazzi in un incidente stradale in provincia di Taranto. Tornavano da una festa di compleanno. La macchina si è ribaltata all'uscita di una curva e si e' schiantata contro un albero. Per i quattro giovani, tra i 17 e i 23 anni, non c'e' stato nulla da fare. Due sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, gli altri due sono rimasti imprigionati nelle lamiere.