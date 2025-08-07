Suicidio di Stefano Argentino, il legale: "Colpa dello Stato"

"È il triste, drammatico epilogo di una storia di cui si supponeva già il finale. Sara è stata uccisa, Stefano si è tolto la vita e l'unica responsabilità è da attribuire allo Stato". A dirlo è l'avvocato Stefano Cultrera, legale del 27enne suicida in carcere a Messina dove era detenuto per il femminicidio di Sara Campanella. "Mi è stata negata una perizia psichiatrica, conoscevo i problemi di Stefano", ha aggiunto. "Ora auspico che le due famiglie, accomunate da un immane dolore di un destino avverso possano trovare la pace terrena in un abbraccio silenzioso di dolore, antefatto ed epilogo di un qualcosa che non sarebbe mai dovuto succedere e che avrebbe potuto essere evitato", ha concluso.