Strisce blu sul piazzale di una chiesa, è polemica a Piacenza

Strisce blu, parcometri e telecamere per multare i trasgressori. Nulla di cui stupirsi per un'area di parcheggio a pagamento, se non fosse che... si tratta del piazzale di una chiesa. Fa discutere a Piacenza la scelta di una parrocchia - la Santissima Trinità, a pochi passi dal centro storico - di introdurre vere e proprie tariffe di sosta per i fedeli che vanno a messa e per chi vuole frequentare la chiesa. La tariffa oraria è di 1,20 euro, giorno e notte, 24 ore su 24. Solo una piccola parte del parcheggio è rimasta a sosta libera. Il viceparroco spiega la scelta: "L'utilizzo del parcheggio era più che altro ad uso sia delle palazzine circostanti e sia delle attività commerciali qui intorno, e di fatto in occasione delle celebrazioni il parcheggio era pieno". Ma come verranno utilizzati gli introiti? "L'utilizzo sarà per il mantenimento di tutte le nostre strutture come l'asilo, l'oratorio e gli uffici".