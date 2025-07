Stress sotto l'ombrellone? Nel Gargano arriva lo psicologo in spiaggia

Ansia, stress e paure finiscono in valigia anche quando si va in vacanza. Lo sa bene Alessandro Iacubino, psicologo pugliese specializzato in psicofisiologia, che proprio in spiaggia sotto l'ombrellone, promuove un progetto di divulgazione e psicoeducazione. "L'idea mi è venuta l'anno scorso, a Peschici. Il mio vicino di ombrellone mi ha chiesto che lavoro facessi e ho detto che faccio lo psicologo. Hanno cominciato a venire uno dopo l'altro", racconta.