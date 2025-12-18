Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
la fuga di gas

Strage di Ravanusa, archiviata l'inchiesta sui dirigenti di Italgas | Il dolore dei famigliari

Era l'11 dicembre 2021 quando una fuga di gas causò un'esplosione che fece 9 vittime. "Da quattro anni la mia casa è vuota", afferma"Luigi Pagliarello

di Massimiliano Di Dio
18 Dic 2025 - 19:02
01:37 

Ci sono amarezza e dolore nella voce di Luigi Pagliarello. Ad Agrigento è stata archiviata l'inchiesta contro i dirigenti di Italgas per la strage di Ravanusa. Era l'11 dicembre 2021. Un'esplosione per una fuga di gas aveva distrutto diverse palazzine, causando 9 vittime. Tra loro Selene, la figlia di Luigi, al nono mese di gravidanza. "Doveva partorire due giorni dopo, quindi dopo mia figlia viene il nipotino"m sottolinea Pagliarello per il quale le vittime sono 10. In quella strage morirono anche il genero di Luigi con i suoi genitori. "Da quattro anni la mia casa è vuota", sottolinea.

esplosione ravanusa
video tg