Strage di Ravanusa, archiviata l'inchiesta sui dirigenti di Italgas | Il dolore dei famigliari

Ci sono amarezza e dolore nella voce di Luigi Pagliarello. Ad Agrigento è stata archiviata l'inchiesta contro i dirigenti di Italgas per la strage di Ravanusa. Era l'11 dicembre 2021. Un'esplosione per una fuga di gas aveva distrutto diverse palazzine, causando 9 vittime. Tra loro Selene, la figlia di Luigi, al nono mese di gravidanza. "Doveva partorire due giorni dopo, quindi dopo mia figlia viene il nipotino"m sottolinea Pagliarello per il quale le vittime sono 10. In quella strage morirono anche il genero di Luigi con i suoi genitori. "Da quattro anni la mia casa è vuota", sottolinea.