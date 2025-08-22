Strage di Nizza, dopo nove anni di battaglie legali riconosciuti "vittime del terrorismo"

Al termine di una battaglia legale durata quasi dieci anni, i coniugi torinesi Mauro Sardu e Ombretta Romanin sono stati riconosciuti come "vittime del terrorismo" dal tribunale di Torino in quanto sopravvissuti al tragico attentato di Nizza del 14 luglio del 2016. Il Viminale è stato condannato a un risarcimento: riceveranno 3mila euro al mese.