Strage di Nizza, dopo nove anni di battaglie legali riconosciuti "vittime del terrorismo"

Il Tribunale di Torino nella sentenza ha condannato il ministero dell'Interno al risarcimento che era stato fino ad oggi negatodi Silvia Vada
Al termine di una battaglia legale durata quasi dieci anni, i coniugi torinesi Mauro Sardu e Ombretta Romanin sono stati riconosciuti come "vittime del terrorismo" dal tribunale di Torino in quanto sopravvissuti al tragico attentato di Nizza del 14 luglio del 2016. Il Viminale è stato condannato a un risarcimento: riceveranno 3mila euro al mese.
