Strage di Benevento, il figlio sopravvissuto: "Non posso perdonare mio padre"

La ragazza era gravissima ma respirava ancora. Adesso è sedata, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico alla testa. I medici sono cauti, bisognerà capire in quali condizioni si risveglierà. È stato con lei tutto il giorno il fratello maggiore Mario. Poi è rientrato a Paupisi addolorato e ancora incredulo. "Li avevo sentiti venerdì sera, andava tutto bene e avrebbero festeggiato i 50 anni di matrimonio", racconta Mario.