Strage Corinaldo, condannato si laurea e non rientra in carcere

La laurea triennale, conseguita in scienze giuridiche con specializzazione in consulenza del lavoro all'università di Bologna, è l'ultima traccia di Andrea Cavallari. Il 26enne, condannato, insieme ad altri cinque, per la strage di Corinaldo, in cui persero la vita sei persone, è ufficialmente evaso. Detenuto dal 2019 nel carcere di Bologna, stava scontando una pena di undici anni e dieci mesi.