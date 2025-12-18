Stornara, il paese del Foggiano senza pace: sei furti in una notte

Hanno preso di mira i piccoli centri della provincia di Foggia per far cassa prima di Natale. Sono le bande criminali che imperversano con furti e rapine. Tra i centri abitati prediligono Stornara, un piccolo paese di seimila anime che ha già pagato in termini di disagi quando le bande avevano messo a segno un doppio assalto tra l'estate e l'autunno scorsi: uno al bancomat e un altro al bancoposta, entrambi distrutti dagli esplosivi. Il paese è balzato nuovamente sulle pagine di cronaca in queste ore, per ben sei furti subiti in una sola notte. Una situazione diventata ormai insostenibile.