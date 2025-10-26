Stefano Guarnieri a Tgcom24: "C'è la tecnologia, non la volontà di limitare la velocità delle auto"

A Tgcom24 il presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri, Stefano Guarnieri, ha ricordato come la tecnologia permetterebbe di limitare le prestazioni delle automobili: "Non si vuole controllare la velocità raggiunta dalle auto, ci sarebbe il sistema per farlo". Nel corso dell'intervista il padre di un ragazzo morto in un incidente stradale a Firenze, nel 2010, ha ipotizzato alcune cause degli scontri mortali: "Ai ragazzi manca spirito critico, prevale una narrazione positiva del mito della velocità".