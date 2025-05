Stasi risponde alle domande: "Mai conosciuto né visto Sempio"

Negli uffici della procura di Pavia si è presentato Stasi, sentito per oltre due ore come testimone. L'allora fidanzato di Chiara Poggi ha risposto a "tutte le domande", ha fatto sapere all'uscita dal tribunale il suo legale Antonio De Rensis, che lo difende con l'avvocata Giada Bocellari. E lo stesso Stasi ha spiegato che non conosceva Andrea Sempio, non l'aveva mai visto, non sapeva che faccia avesse. L'interrogatorio ha toccato più tempi, tra cui la ricostruzione delle ore prima dell'omicidio e della sera precedente.