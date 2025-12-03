Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
"ERA IN PREDA A UN DELIRIO DI PERSECUZIONE"

Staccò a morsi il dito di una poliziotta, assolto per vizio totale di mente

Trovato sul treno senza biglietto a San Benedetto del Tronto,"aggredì l'agente al commissariato

di Elena Tambini
03 Dic 2025 - 19:31
01:24 

Un morso, un dito amputato e una sentenza che fa discutere. È stato assolto per vizio totale di mente il 25enne gambiano che il 7 febbraio 2025, a San Benedetto del Tronto, staccò un dito con un morso a una poliziotta. Era stato trovato senza biglietto su un treno e, portato al commissariato, aveva aggredito l'agente. Secondo la perizia del tribunale, che ha convinto anche l'accusa, l'immigrato era in preda a un gravissimo delirio di persecuzione, convinto che la gente volesse ammazzarlo.

san benedetto del tronto
video evidenza