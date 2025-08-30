Logo Tgcom24
IL CASO

Spinea (Ve), alta tensione per l'occupazione delle case

L'ultimo caso è quello di"una mamma entrata buttando giù un muro

di Alessandro Ongarato
30 Ago 2025 - 09:18
00:44 

Al Villaggio dei Fiori, popoloso quartiere di Spinea - alla periferia veneziana- il clima è sempre più pesante. Intimidazioni, minacce alle famiglie che qui vivono da anni e che protestano contro le sempre più frequenti occupazioni abusive. L'ultima, l'altra notte, quando con una mazza è stato sfondato il muro che bloccava l'accesso a un immobile. La nuova inquilina è una donna siciliana di 35 anni, madre di due minori. "Lavoro in una pizzeria e con il mio stipendio - ci dice- non riesco a trovare una casa".

occupazione abusiva

