Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi

l deputato Emanuele Pozzolo (ex parlamentare di Fratelli d'Italia) è stato condannato a un anno e tre mesi con pena sospesa. Lo ha deciso il Tribunale di Biella nell'ambito del processo sullo sparo nella notte di Capodanno 2024, in cui un uomo è rimasto ferito, a Rosazza. L'accusa aveva chiesto un anno e mezzo, il giudice ha ritenuto l'imputato colpevole del porto illegale di arma da fuoco - una mini pistola North American Arms detenuta legalmente -, ma lo ha assolto dall'accusa relativa al porto di munizionamento a espansione, "perché il fatto non sussiste". "E' stata sgretolata un'altra parte delle accuse che erano state montate dai media", ha detto Pozzolo all'uscita dal tribunale.