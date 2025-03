Spari sul lungomare di Napoli, la lite per un gettone delle giostre

Il gestore delle giostrine ha regalato un gettone a un bimbo, il padre si è infuriato considerando il gesto come un'offesa: sarebbe questo il motivo scatenante della lite a colpi di pistola scoppiata ieri pomeriggio sull'affollatissimo lungomare di Napoli, che ha provocato, per fortuna, solo due feriti lievi. I carabinieri hanno arrestato Angelo Bottino, un 33enne già sottoposto alla semilibertà per altri reati. Le vittime - Vincenzo Rapuano, 39 anni e Vincenzo Papa, 45 anni - sono state costrette a ricorrere alle cure mediche: il primo per una ferita sul lato destro dell'addome, il secondo, invece, è stato medicato per una feritadi striscio all'avambraccio sinistro.