Sparatoria a Taranto, un morto e tre feriti al rione Tamburi

È di un morto e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in via Machiavelli, nella zona delle cosiddette "case parcheggio", al rione Tamburi di Taranto. Secondo fonti dell'Asl, un uomo è deceduto poco dopo il trasporto al pronto soccorso; un altro, colpito alla testa, è in gravissime condizioni ed è ricoverato in rianimazione. Una terza persona ha riportato ferite serie e una quarta è stata ferita alla gamba destra ma non è grave. Diversi i bossoli repertati dalla Scientifica.