Spaccio nei boschi e musica trap, 19 arresti nel Varesotto

L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Varese, ha preso avvio da servizi di monitoraggio e controllo di un'area boschiva nel Comune di Malnate, interessata dal fenomeno dello spaccio di droga, dove insisteva una postazione di spaccio gestita da tre nordafricani. Grazie ai servizi svolti all'interno delle aree vicine, anche con visori notturni e droni, in pochi giorni sono stati osservati tutti gli spostamenti e le abitudini quotidiane dei tre stranieri e, ben nascosto a debita distanza dal luogo di spaccio, il loro bivacco. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, era il trapper a rifornire di droga e armi (finite sotto sequestro) i tre pusher dei boschi arrestati. Uno dei coinvolti nell'inchiesta è accusato di estorsione, per gli altri si parla di reati connessi allo spaccio