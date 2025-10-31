Logo Tgcom24
Sondrio, scuolabus esce di strada e precipita in un torrente

Quattro studenti minorenni sono rimasti contusi in modo lieve. Più serie le condizioni dell'autista di 39 anni

31 Ott 2025 - 15:28
Uno scuolabus che stava trasportando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva (Sondrio) ed è precipitato nel torrente Frodolfo. Quattro studenti minorenni sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati portati all'Ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

