AL LARGO DI TRAPANI

Soccorsi carenti nelle isole, a Favignana ci si affida all'idroambulanza

In quest'isola delle Egadi la normalità è la mancanza di specialisti

di Federica Terrana
09 Ago 2025 - 21:01
02:56 

La normalità a Favignana è la mancanza di specialisti. Non c'è un ospedale, né una sala operatoria: solo un presidio territoriale di emergenza. In quest'isola delle Egadi, al largo di Trapani, vivono 5mila persone, che arrivano a 300mila nei mesi estivi. L'emergenza è gestita da un'idroambulanza, che oltre a Favignana serve anche Levanzo e Marettimo. I pazienti vengono trasferiti con l'idrosoccorso all'ospedale di Trapani. Donato nel 2012, ha effettuato mille interventi.

